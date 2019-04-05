Банк России подтвердил значимость Челиндбанка на рынке платежных услуг

ЦБ РФ опубликовал обновленный перечень кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В 2019 году в реестр вошли 28 банков, в том числе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». В текущем году Челиндбанк стал единственным банком Челябинской области, включенным в список значимых на рынке платежных услуг.

Напомним, статус «значимого» банку присваивается в том случае, если на его долю хотя бы в одном из федеральных округов приходится не менее 2% эмитированных карт, электронных устройств или операций по картам, сообщили в пресс-службе банка.