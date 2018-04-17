Банк России проведет ликбез для челябинских бизнесменов

В четверг, 19 апреля, сотрудники челябинского отделения Уральского главного управления Банка России впервые проведут мероприятие по повышению финансовой грамотности для бизнесменов.

Как сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского главного управления Банка России, семинар для представителей малого и среднего бизнеса будет состоять из нескольких тем. Первая лекция будет посвящена расширению сферы безналичных расчетов и безопасности использования банковских карт. Бизнесмены смогут узнать о рациональном использовании платежных карт в сфере услуг и торговли, формировании «подушки безопасности» и о том, как избежать мошенничества при использовании банковских карт.

Вторая лекция пройдет на тему «Признаки платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России». Предпринимателям расскажут о том, как отличить настоящую купюру от фальшивой.

В качестве спикеров выступят: Людмила Панина – начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского главного управления Банка России. Дмитрий Долгушев – главный эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск Уральского главного управления Банка России.

Семинар для бизнесменов состоится на площадке МФЦ «Территория бизнеса» (ул. Российская,110, корпус 1) 19 апреля с 10 до 12 часов.