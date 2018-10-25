«Байкал Сервис»: с рынка грузоперевозок уходят микро и мини игроки

В России консолидируется отрасль грузоперевозок. Увеличивается отправка грузов со стороны физических лиц.

В 2018 году рост российского рынка автомобильных перевозок сборных грузов, наметившийся еще два года назад, продолжается. Такое заявление сделал генеральный менеджер по стратегическому развитию транспортной компании «Байкал Сервис» Андрей Хрюкин.

По его словам, эту тенденцию определяет интенсификация перевозок между промышленно развитыми регионами, к которым, в частности, можно отнести Уральский федеральный округ.

«Мы наблюдаем постепенный переход отправителей с доставки грузов отдельными еврофурами на сборные перевозки, а также увеличение отправок грузов со стороны физлиц», — сообщил Андрей Хрюкин.

Другой особенностью текущего года является дальнейшая консолидация рынка грузоперевозок.

«За счет предпринимаемых государством мер, направленных на упорядочивание отрасли, с рынка постепенно уходят микро и мини игроки. Сложный период переживает и ряд крупных компаний. В то же время отрасль становится более предсказуемой, прозрачной и цивилизованной», — пояснил Андрей Хрюкин.

Ведущие игроки рынка занимаются активной модернизацией и цифровизацией существующих производственных процессов. Кроме того, развитие IT-сервисов, автоматизация процесса складской обработки груза, введение штрихкодирования позволило в разы увеличить скорость обработки грузов и улучшить качество, сократив долю пересорта и порчи.