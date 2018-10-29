Бизнесменов Южного Урала приглашают к участию в IV Российско-Китайском деловом форуме

В Челябинске состоится IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса-2018, основным оператором которого выступает Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, ежегодный форум проводится поочередно в России и Китае, он уже стал ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между предпринимателями двух государств. Так, в 2016 году в Сочи с российской стороны в форуме приняло участие более 400 человек из 32-х регионов, с китайской – более 300 участников, включая предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, институты развития, региональные органы исполнительной власти. В 2017 году в Гуанчжоу (КНР) в форуме приняли участие более 600 человек.

В этом году ожидаемое количество участников - не менее 500 человек от органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней РФ и КНР, институтов развития, финансовых институтов РФ и КНР, малого и среднего бизнеса двух стран, заинтересованных в развитии различных аспектов двустороннего сотрудничества.

Мероприятие послужит платформой для стимулирования развития кооперации между российским и китайским бизнесом, продвижения российской экспортной продукции на рынок Китая, привлечения инвестиций в регионы России.

Деловая программа форума предусматривает пленарное заседание, деловые переговоры между российскими и китайскими компаниями, круглые столы на темы российско-китайского сотрудничества.

Для получения более подробной информации, а также включения вашего предприятия в состав участников необходимо обратиться в оргкомитет форума: Южно-Уральская торгово-промышленная палата - тел./факс: (351) 265-58-15, 265-39-77, электронная почта: ves@tpp74.ru; министерство экономического развития Челябинской области (351) 263-01-72, электронная почта: veschel@mail.ru, или зарегистрироваться на сайте.