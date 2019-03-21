Бизнесмены из Франции побывали на ЧМК
Делегация Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) посетила рельсобалочный стан Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).
Как сообщает пресс-служба компании, представители французского бизнеса прибыли в Челябинск для установления партнерских взаимоотношений с предприятиями уральского региона. Делегацию возглавил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. В ее состав вошли представители известных французских компаний из сферы тяжелой промышленности, логистики и IT.
При осмотре рельсобалочного стана ЧМК французские гости увидели, как изготавливают строительную балку, а также ознакомились с возможностями производства рельсовой продукции, в том числе стометровых рельсов для высокоскоростных магистралей.
«Участников очень впечатлили возможности стана, современные технологии и масштаб производства. Длина стана составляет около 1,5 километров, а наибольшая протяженность технологической линии по изготовлению рельсовой продукции – свыше 3 километров. Балку мы уже поставляем на рынок Европы, рельсовая продукция также может применяться на европейских железнодорожных магистралях», – комментирует главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.