Более 7 лет разговоров: итоги летней активности бизнес - клиентов Tele2

По данным оператора, бизнес-абоненты посетили за три летних месяца текущего года 61 регион Российской Федерации. Самым активным месяцем стал июнь – на него пришлось34% всех летних бизнес-поездок. Топ-10 регионов по количеству поездок клиентов Tele2Челябинской области: Кемеровская область, Чувашская республика, Липецкая область, Республика Башкортостан, Смоленская область, Калужская область, Владимирская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург

Оператор проанализировал также и въезжающих в регион корпоративных абонентов. Так с командировкой в Челябинскую область чаще всего приезжают жители ХМАО, Москвы и Омской области.

В целом за лето исходящий трафик корпоративных клиентов составил более 111 ТБ, а количество исходящих минут превысило 3 млн, что в пересчете составляет более 7 лет непрерывного разговора по телефону.