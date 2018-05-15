Борис Дубровский обсудил варианты сотрудничества с хокимом Самаркандской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 15 мая встретился с хокимом Самаркандской области Республики Узбекистан Турабжоном Джураевым. В Республике всю неделю проходят «Дни Челябинской области».

«Наша задача – найти новые точки взаимодействия для дальнейшего развития экономического сотрудничества между Челябинской и Самаркандской областями, – отметил Борис Дубровский. – У нас немало общих действующих точек для сотрудничества, экономики наших регионов являются взаимодополняемыми, и это определяет широкий спектр направлений для перспективного взаимодействия».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-инорм» в пресс-службе губернатора, представители Самаркандской области выразили заинтересовались в южноуральском сельхозмашиностроении, в поставках металлопроката и сельхозпродукции.Стороны также договорились о том, чтобы обсудить вопрос создания торговых домов: в Самарканде – по поставке металлопродукции, в Челябинске – по экспорту фруктов и овощей из Узбекистана.

Хоким Самаркандской области Турабжон Джураев высказал предложение по поиску инвесторов для строительства в Узбекистане цементного завода. Этот вопрос будет обсуждаться отдельно. На встрече также был рассмотрен вопрос участия самаркандской стороны в форуме губернаторов стран ШОС.

Борис Дубровский пригласил представителей Самаркандской области с ответным визитом посетить Южный Урал.