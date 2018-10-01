Борис Дубровский поручил: Челябинская область будет укреплять экономические связи с Татарстаном

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу в два раза увеличить товарооборот с Татарстаном.

Татарстанская делегация во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым прибыла с рабочим визитом в Магнитогорск. Вместе с иностранными гостями Борис Дубровский посетил производственные площадки ММК. В продолжение визита состоялась встреча с татарской общественностью и были возложили цветы к памятнику первостроителям Магнитки «Первая палатка».

О сегодняшнем визите в Магнитогорск губернатор Челябинской области и президент Татарстана договорились во время открытия сервисного металлоцентра на территории особой экономической зоны «Алабуга». Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО «Джошкуноз Алабуга» – производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности.

«Товарооборот Челябинской области с республикой Татарстан на 80 процентов составляет продукция ММК, – подчеркнул Борис Дубровский. – Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга».

В свою очередь Рустам Минниханов отметил изменения в лучшую сторону в городской среде и экологии Магнитогорска со времени его последнего визита. Производство ММК также произвело положительное впечатление на главу республики.

«Это высокотехнологичное, автоматизированное производство. Республика Татарстан – один из крупнейший потребителей продукции Магнитогорского металлургического комбината. Я очень доволен увиденным. Мы сегодня посмотрели и сам Магнитогорск, и комбинат. Наши регионы являются стратегическими партнерами, поэтому для нас важно друг друга поддерживать. Экономики Челябинской области и Татарстана взаимно дополняют друг друга, поэтому мы такие бизнес-визиты намерены делать и дальше», - подчеркнул президент республики.

Как напоминает пресс-служба регионального правительства, в июле 2018 года была утверждена «дорожная карта» по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Челябинской областью и Татарстаном. Мероприятия «дорожной карты» нацелены прежде всего на крупные отраслевые проекты. В этом году в Казани состоялось подписание соглашения между министерством промышленности и торговли республики и Федеральным ядерным центром в Снежинске. Речь идет о межрегиональной кооперации в производстве оборудования для нефтегазовой отрасли и ряде новых инновационных технологических решений.

Среди положительных моментов, повышающих эффективность межрегионального сотрудничества, - формирование международного грузопассажирского коридора «Берлин - Москва - Астана - Пекин», который проходит через экономические центры: Казань и Челябинск. Речь идет о высокоскоростных железнодорожных магистралях «Москва - Казань - Екатеринбург» и «Екатеринбург - Челябинск».

Южному Уралу и Татарстану предстоит укрепить и гуманитарные связи, прежде всего, в сфере образования, культуры и здравоохранения. Неслучайно официальной делегации была предложена насыщенная культурная программа.

Встреча Рустама Минниханова с татарской общественностью в Доме дружбы народов показала высокий запрос на расширение возможностей для изучения родного языка. Также обсуждалось создание татарского культурного центра в Магнитогорске, открытие прямого авиасообщения между Казанью и Магнитогорском и корреспондентского пункта телеканала «Татарстан - Новый век» в Челябинске и Магнитогорске.