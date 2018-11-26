Борис Дубровский потребовал от властей Катав-Ивановского района отменить покупку дорогостоящего автомобиля

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал отменить объявленный администрацией Катав-Ивановского района аукцион на приобретение легкового автомобиля через лизинг на сумму почти 5 миллионов рублей. По мнению главы региона, такие траты являются нецелесообразными.

Напомним, сомнительную закупку выявили активисты регионального отделения ОНФ. Активисты уверены, что заказчик использовал схему лизинга для того, чтобы обойти ограничение закона по закупке машины на сумму не более 2,5 миллиона рублей. «Но в погоне за роскошью чиновники упустили такой немаловажный фактор, как ограничение по мощности – не более 200 лошадиных сил, и указали в требованиях к машине – 424 лошадиных силы, допустив таким образом прямое нарушение закона», – прокомментировал активист Дмитрий Денисов.

По мнению экспертов, мэрия заявила излишние требования к комплектации автомобиля - сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA, панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений. Это что повысило стоимость закупки и приведет к удорожанию обслуживания автомобиля.

Представители Народного фронта проинформировали о данной закупе губернатора и обратились к главе Катав-Ивановской администрации с просьбой отменить данную закупку.

«Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную», - отметили в пресс-службе губернатора.