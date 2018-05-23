Борис Дубровский поздравил ЮУЖД с победой в отраслевом соревновании

Коллектив Южно-Уральской железной дороги занял первое место в отраслевом соревновании трудовых коллективов ОАО «РЖД» по итогам работы за I квартал 2018 года.

Сегодня, 23 мая 2018 года, свидетельство победителя лично вручил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, который специально прибыл для этого в Челябинск. В церемонии принимал участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Итоги соревнования между коллективами железных дорог, другими филиалами и структурными подразделениями подводятся по целому ряду критериев. Отмечаются производственные и финансово-экономические показатели, обеспечение безопасности движения, состояние охраны труда и ряд других.

Олег Белозеров поблагодарил коллектив ЮУЖД за стабильную и надежную работу. «По результатам 2017 года Совет директоров ОАО «РЖД» дал положительную оценку работе всего коллектива, и Южно-Уральская железная дорога внесла ощутимый и достойный вклад в наш общий результат», – отметил Олег Белозеров.

Борис Дубровский также поздравил коллектив ЮУЖД с победой в сетевом соревновании. Гендиректор РЖД и губернатор вручили знаки отличия, почетные грамоты, свидетельства и премии лучшим работникам ЮУЖД.

Позднее в ходе рабочей встречи Белозеров поблагодарил губернатора за высокую оценку деятельности магистрали. «Такой высокий результат – это заслуга не только железнодорожников, но и региона, и грузоотправителей, - подчеркнул гендиректор. - Его было бы невозможно достичь без заинтересованности области в улучшении транспортного обслуживания населения».

Олег Белозеров и Борис Дубровский обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества, в числе которых – пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург».

В завершение встречи губернатор и гендиректор РЖД выразили уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на социально-экономическое развитие региона.