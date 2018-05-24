Борис Дубровский провел ряд важных переговоров в Санкт-Петербурге

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел ряд важных переговоров и подписал несколько знаковых для региона соглашений на 22-й международном экономическом форуме, который 24 мая стартовал в Санкт-Петербурге.

Борис Дубровский и хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов обсудили перспективы сотрудничества. «В Челябинск приедет делегация представителей ташкентской власти и бизнеса для изучения возможностей южноуральской металлургии и строительного сектора, которые могут быть использованы для строительства "Ташкент-Сити"», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин,

Глава региона провел переговоры с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

Намечено подписать соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Фондом «Росконгресс» и о сотрудничестве по проекту строительства первой очереди аэропорта в Челябинске. Будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и правительством Нижегородской области.

Кроме того, Борис Дубровский на пленарной сессии рассказал о проектах, которые планируется реализовать к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. Он отметил, что правительство региона видит своей основной задачей формирование условий для бизнеса для включения в экономические взаимоотношения стран ШОС.