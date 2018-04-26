Бюджет Челябинской области пополнился почти на 4,7 миллиарда рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области откорректировали параметры регионального бюджета. Соответствующие решения приняты 26 апреля на очередном заседании регионального парламента.

«В результате уточнения прогноза собственных поступлений по налогу на прибыль организаций доходы областного бюджета увеличены на 4 миллиарда 260,8 миллиона рублей, - пояснил председатель регионального парламента Владимир Мякуш. – Кроме того, получены дополнительные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на сумму 412 миллионов 954,2 тысячи рублей».

Федеральные деньги пойдут на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (411,8 миллиона рублей), на выплаты почетным донорам (670 тысяч рублей) и на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (429,02 тысячи рублей).

Основная часть собственных поступлений – 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей - направлена хозяйственному партнерству «Конгресс-холл» на строительство общественно-делового центра. Еще 967 миллионов рублей выделено на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в связи с регулированием тарифов на тепловую энергию для населения. «Тем самым мы не добавили финансовую нагрузку на население области», - подчеркнул спикер.

После корректировки доходы областного бюджета составят 149 миллиардов 683,6 миллиона рублей, расходы - 159 миллиардов 950,7 миллиона рублей. Дефицит остается без изменений - 10 миллиардов 267миллионов рублей.