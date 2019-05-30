Бюджет Челябинской области устремляется к историческому максимуму

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили поправки в региональный бюджет. Дополнительные средства будут направлены на обеспечение занятости южноуральцев, на подготовку Челябинска к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС.

Законопроект внесён в областной парламент врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Соответствующие поправки были приняты 30 мая на заседании регионального парламента.

Региональный бюджет пополнится на 30,9 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Из них средств 28,9 миллиона рублей предусмотрены на достижение результатов по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Порядка 1,7 миллиона рублей выделено на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).

Кроме того, за счет перераспределения предусматривается направление средств на ряд мероприятий, которые позволят Челябинску подготовиться к международным мероприятиям.

Из областного бюджета будет выделено 205 миллионов рублей на установку новых остановочных комплексов в Челябинске. Еще 112 миллионов рублей город получит на капитальный ремонт фасадов административных зданий, 60,5 миллиона рублей - на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту «Баландино».

На возмещение затрат инвесторов по привлечению кредитов в российских банках на реализацию инвестпроектов по строительству загородных кварталов «Президентская деревня» предусмотрели 36 миллионов рублей.

На внедрение новых систем контроля на автодорогах и обслуживание комплексных постов автоматизированной системы метеорологического обеспечения запланировано 189,1 миллиона рублей.

Помимо этого, 35,4 миллиона рублей направят на приобретение музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области и выставочного оборудования для проведения выставочных проектов.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета на 2019 год составят по доходам составят 177,3 миллиарда рублей; по расходам – 192,8 миллиарда рублей. Дефицит остается без изменений и составляет 15,5 миллиарда рублей.

Спикер Владимир Мякуш, комментируя поправки в бюджет, отметил, что к концу года область может подойти к историческому максимуму по расходам – 200 миллиардов рублей. Пока дефицит остается неизменным, но к концу года, по уже ставшей традиции, он может быть ликвидирован, добавил глава парламента.

Законопроект принят депутатами Законодательного Собрания сразу в трех чтениях.