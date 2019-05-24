Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 14:44
C
Комментировать

ЧЦЗ повышает операционную эффективность

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе успешно применен для выбивки футеровки из вельц-печи  дистанционно-управляемый робот  Brokk-170, что позволило  увеличить производительность и улучшить условия труда металлургов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ПАО «ЧЦЗ», ремонт вельц-печи является сложным и  трудоемким  процессом. В процессе эксплуатации на внутренней огнеупорной кирпичной кладке (футеровке) печи  образуются плотные наросты (настыли), снижающие технологические характеристики плавки. Поэтому  раз в восемь месяцев необходимо производить полную  замену футеровки. До последнего времени демонтировать старую футеровку рабочим приходилось вручную  с помощью кувалды и отбойного молотка.

Процесс занимал не менее недели, так как одновременно внутри печи работать могли не более трех человек. Смена бригад происходила каждые полчаса. Дистанционно-управляемый робот  «Brokk-170» очищает печь  всего за 36 часов. Компактные размеры робота делают легкодоступными даже самые узкие пространства внутри трубы. При этом каждый удар робота достигает мощности в 400 джоулей против 100 джоулей у ручного отбойного молотка.

По словам  начальника  управления развития ПАО «ЧЦЗ» Александра  Новикова, в рамках реализуемой на предприятии программы операционной трансформации предстоит  максимально повысить  эффективность использования  всего оборудования.  Удачный эксперимент по использованию робота для очистки печи дал не только  экономию материальных ресурсов и дополнительные  440 тонн товарного цинка без капитальных, но и существенно улучшил условия труда работников. 

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Челябинский цинковый завод
УГМК