ЧЦЗ повышает операционную эффективность

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе успешно применен для выбивки футеровки из вельц-печи дистанционно-управляемый робот Brokk-170, что позволило увеличить производительность и улучшить условия труда металлургов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ПАО «ЧЦЗ», ремонт вельц-печи является сложным и трудоемким процессом. В процессе эксплуатации на внутренней огнеупорной кирпичной кладке (футеровке) печи образуются плотные наросты (настыли), снижающие технологические характеристики плавки. Поэтому раз в восемь месяцев необходимо производить полную замену футеровки. До последнего времени демонтировать старую футеровку рабочим приходилось вручную с помощью кувалды и отбойного молотка.

Процесс занимал не менее недели, так как одновременно внутри печи работать могли не более трех человек. Смена бригад происходила каждые полчаса. Дистанционно-управляемый робот «Brokk-170» очищает печь всего за 36 часов. Компактные размеры робота делают легкодоступными даже самые узкие пространства внутри трубы. При этом каждый удар робота достигает мощности в 400 джоулей против 100 джоулей у ручного отбойного молотка.

По словам начальника управления развития ПАО «ЧЦЗ» Александра Новикова, в рамках реализуемой на предприятии программы операционной трансформации предстоит максимально повысить эффективность использования всего оборудования. Удачный эксперимент по использованию робота для очистки печи дал не только экономию материальных ресурсов и дополнительные 440 тонн товарного цинка без капитальных, но и существенно улучшил условия труда работников.