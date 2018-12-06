ЧЦЗ продолжает внедрение информационных технологий в производство

В сернокислотном цехе входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода внедрена система SMS-информирования персонала о состоянии технологического процесса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», теперь автоматическая система управления технологическим процессом (АСУ ТП) сама передает работникам предупредительные информационные сообщения в случае отклонения технологического процесса от заданных параметров. Получить эту информацию можно на мониторе операторской станции в помещении АСУ ТП. Для своевременного информирования мастера смены, начальника цеха и технолога осуществляется отправка сообщений от АСУ ТП на их мобильные телефоны при помощи специального программного обеспечения через GSM-модем.

Реализация проекта обошлась заводу в 300 тысяч рублей, но вложения окупятся за счет усиления контроля за технологическим процессом сернокислотного цеха и повышения стабильности его работы.