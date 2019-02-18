Челиндбанк дарит кэшбэк 10% в праздничных категориях новым держателям карт Visa Gold «Золотой кэшбэк»

Клиенты, открывшие счет и оформившие дебетовую карту Visa Gold «Золотой кэшбэк» Челиндбанка в период с 13 февраля по 31 марта 2019 года, получают кэшбэк 10% за покупки по карте в категориях «Цветы», «Кино» и «Рестораны».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, оплачивая покупки дебетовой картой Visa Gold «Золотой кэшбэк» Челиндбанка в период проведения акции, держатели карты получают возврат денежных средств на карту в виде кэшбэка (общая сумма выплат по кэшбэку не может превысить 3 тысяч рублей в месяц).

Держатели карт получают 10% на покупки в категории «Цветы», «Кино» и «Рестораны и кафе» (кроме фастфуда) в течение 2 календарных месяцев от даты открытия счета, а также 5% - на покупки в категории «Общественный транспорт и такси», 2% - на покупки в категории «Здоровье и спорттовары» и 1% за другие покупки (кроме покупок, не участвующих в программе лояльности. Перечислены в Правилах программы лояльности).

Условия максимально прозрачны: кэшбэк начисляется за каждый рубль, потраченный по карте, округление при расчете производится до копейки.

Кроме того, держатели карты Visa Gold «Золотой кэшбэк» получают 3% годовых на остаток по счету (при условии покупок** по карте не менее 10 000 рублей в месяц).

Тариф за выпуск карты в период акции составляет всего 100 рублей. Стоимость участия в программе лояльности – 60 рублей в месяц.

Акция действует с 13 февраля по 31 марта 2019 года. Подать заявку на оформление карты и узнать подробные условия можно на сайте Банка.