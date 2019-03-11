Челиндбанк подвел итоги работы в 2018 году

Чистая прибыль ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам 2018 года составила 765,7 миллиона рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, активы банка достигли 53,7 миллиарда рублей. Капитал по состоянию на 01.01.2019 года составил 8,6 миллиарда рублей. Норматив достаточности собственных средств на отчетную дату составил 19,6%, при минимально допустимом значении 8%.

Совокупный кредитный портфель клиентов по итогам 2018 года составил 29,8 млрд. рублей, показав прирост 13%. Объем задолженности предприятий малого и среднего бизнеса превысил 5,6 миллиарда рублей, что на 8,5% больше показателя предыдущего года. Розничный кредитный портфель вырос за год на 9,8% и достиг 10,2 миллиарда рублей.

Объем средств на счетах корпоративных клиентов банка превысил 10 миллиардов рублей, показав прирост на 3,4%. Средства физических лиц выросли на 5,2%, их общий объем достиг 30 миллиардов рублей, в том числе на счетах срочных вкладов – 26,4 миллиарда рублей.

Объем вложений в ценные бумаги по состоянию на 01.01.2019 года составил 15,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 8,7%.

Согласно рэнкингу «Интерфакс-100», по итогам 2018 года среди 437 российских банков Челиндбанк занимает 98 место по активам, 77 место по собственному капиталу, 71 место по нераспределенной прибыли, 56 место по средствам частных лиц.

Среди 6 региональных банков Челябинской области по состоянию на начало 2019 года ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает лидирующие позиции по ссудной задолженности клиентов; по кредитам, предоставленным нефинансовым предприятиям и организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; по вкладам и прочим привлеченным средствам физических лиц; по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.