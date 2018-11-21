Челиндбанк приглашает на бесплатный семинар по ВЭД

В четверг, 22 ноября, ГК «ВнешЭкономАудит» в головном офисе Челиндбанка проведет семинар для предпринимателей, посвященный актуальным вопросам валютного законодательства.

Тема семинара: «Внешнеэкономическая деятельность: как правильно платить налоги и не нарушить валютный контроль (с учетом изменений в порядке осуществления валютного контроля)».

Участники семинара рассмотрят семь вопросов: регулирование валютных операций в России и новшества в порядке осуществления валютного контроля; актуальные вопросы оформления внешнеэкономических контрактов, оказывающие влияние на учет и налогообложение; импортные операции: бухгалтерский учет и налогообложение; экспортные операции: бухгалтерский и налоговый учет; особенности исчисления и уплаты НДС при экспорте/импорте товаров на территории Евразийского союза; возврат товара в рамках внешнеэкономической деятельности: налоговые последствия по НДС и обязанность налогового агента при выплате доходов иностранному лицу.

Семинар проводит Куликова Светлана Анатольевна – заместитель руководителя консультационного центра «ВнешЭкономАудит», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Место и время проведения : г. Челябинск, ул. Красная, 11, 3 этаж, учебный класс, с 10:00 до 14:00.