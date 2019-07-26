Челиндбанк проводит акцию для бизнеса «Касса + эквайринг»
Экономика
Сегодня, 08:33

Специальное предложение для торгово-сервисных предприятий, действующее при заключении договора торгового эквайринга.

Участники акции освобождаются от оплаты фиксированной части торговой уступки по эквайрингу за первые три месяца от даты заключения договора.

Участник должен предъявить сертификат, который можно получить у партнеров Банка, занимающихся онлайн-кассами (ООО «Автоматизация бизнеса» и ООО «ОВК-консалтинг») или в отделениях Банка.

Акция действует с 16 июля 2019 года до принятия Банком решения о ее завершении.

Подробные условия  ̶ на сайте Банка или по телефону Контакт-центра 8-800-5001-800.

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