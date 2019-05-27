Челиндбанк улучшил условия по кредиту «Госконтракт»

Условия кредитования в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» для участников госзакупок по продукту «Госконтракт» стали еще привлекательнее.

максимальный объем беззалоговых обязательств увеличен до 45 млн рублей;

доля финансирования контракта за счет кредитных средств теперь может составлять до 85 процентов от суммы контракта.

Кредит «Госконтракт» – это банковский продукт, предназначенный для финансирования исполнения государственных и муниципальных заказов согласно федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Принимая участие в конкурсах и аукционах на исполнение контрактов, компания не всегда располагает достаточным объемом собственных денежных средств для поставки товаров, выполнения работ по выигранным контрактам. Кредит «Госконтракт» – это возможность в кратчайшие сроки, при условии ранее установленного лимита кредитования, получить в банке необходимые средства на исполнение контракта под поручительство собственников бизнеса и залог прав требований денежных средств по этому контракту.

Как получить кредит «Госконтракт» в Челиндбанке за один день?

Для установления лимита на получение кредита «Госконтракт» сроком до 18 месяцев важно заранее обратиться в Банк, предоставить финансовую информацию о предприятии по результатам деятельности за последний календарный год.

Преимущества кредита «Госконтракт» в Челиндбанке:

не требуется отвлечение денег из оборота;

не требуется обеспечение в виде залога движимого и/или недвижимого имущества;

возможность получения финансовой поддержки, учитывающей все особенности исполнения государственных контрактов;

индивидуальный график погашения (с учетом периодичности поступления выручки по контракту).

Узнать подробную информацию о продукте и условиях предоставления кредита, а также подать онлайн-заявку на кредит можно на сайте Банка.