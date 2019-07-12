Челиндбанк вошел в рейтинг самых эффективных и рентабельных банков России

Согласно данным Интерфакс-ЦЭА и издания «Коммерсант», среди российских банков Челиндбанк занимает 20 место по эффективности и 27 место по рентабельности.

Издательство «Коммерсант» опубликовало списки самых эффективных и рентабельных российских банков, составленных на основании данных рейтинга Интерфакс-ЦЭА «Банки России» по состоянию на 1 апреля 2019 года.

В топ-30 самых эффективных банков страны ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 20 строчку. При составлении рейтинга учитывалось отношение прибыли за первый квартал 2019 года к среднему объему активов в 2019 году.

Как сообщили в пресс-службе банка, в рейтинге самых рентабельных банков Челиндбанк находится на 27 месте. В основе расчетов - отношение прибыли за первый квартал 2019 года к среднему объему капитала в 2019 году.

Отметим, что согласно данным Интерфакс-ЦЭА, по состоянию на 1 апреля 2019 года Челиндбанк входит в первую сотню крупнейших банков России по основным показателям деятельности.