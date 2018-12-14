Челиндбанк вошел в топ-30 самых эффективных российских банков
Челиндбанк вошел в топ-30 самых эффективных банков Российской Федерации. Челиндбанк в данном рейтинге оказался единственным представителем банковского сектора Уральского федерального округа.
Перечень тридцати самых эффективных банков опубликовало деловое издание «Коммерсантъ» 12 декабря. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в данном списке занимает 29 место.
В качестве показателя при составлении рейтинга использовалось отношение прибыли за первые три квартала 2018 года к среднему объему активов в 2018 году.