Челиндбанк занял 45 место в рейтинге самых надежных банков России
В рейтинге «100 надежных российских банков – 2019», составленном журналом Forbes, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 45-е место.
Журнал Forbes изучил финансовые показатели и рейтинги ведущих банков России и оценил их по степени надежности.
Согласно рейтингу, среди банков Челябинской области ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» находится на самой высокой позиции по надежности.
При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, а также ключевые финансовые показатели банков.
Как сообщили в пресс-службе банка, Челиндбанк имеет рейтинги: от международного рейтингового агентства Fitch Ratings долгосрочный РДЭ в иностранной валюте «ВВ-», прогноз «Стабильный»; от российского рейтингового агентства «Эксперт РА» рейтинг кредитоспособности «ruA+», прогноз «Стабильный».