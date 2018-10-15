Челиндбанку исполняется 28 лет

Во вторник, 16 октября, отмечает день рождения старейший банк Южного Урала – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Созданный в 1990 году на базе Челябинского областного управления Промстройбанка СССР, прошедший весь путь становления отечественного банковского сектора, сегодня Челиндбанк вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Южного Урала.

На протяжении всех 28 лет Челиндбанк своей стабильной работой, безусловным выполнением обязательств перед клиентами подтверждает право называться одним из самых надежных российских банков. В рейтинге «100 самых надежных российских банков», опубликованном журналом Forbes в марте 2018г., ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 21 место среди российских банков и 1 место среди банков Уральского Федерального округа.

По ключевым показателям деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» уверенно входит в десятку ведущих кредитно-финансовых учреждений УрФО. По состоянию на 1 октября 2018 года активы Банка составили 53,3 миллиарда рублей, собственный капитал − 8,5 миллиарда рублей, объем кредитного портфеля составил 28 млрд. рублей.

Подразделения Челиндбанка работают в 26 городах Челябинской области и г.Екатеринбурге. Банк обслуживает почти 30 тысяч счетов юридических лиц и более 800 тысяч счетов физических лиц. Свыше 26 милллиардов рублей размещено гражданами на счетах срочных вкладов. С Челиндбанком сотрудничают по зарплатным проектам 2,2 тысячи предприятий .

Финансовая устойчивость Челиндбанка регулярно подтверждается авторитетными банковскими рейтингами. Банк имеет долгосрочный рейтинг в иностранной валюте “ВB-”, прогноз «Стабильный» от международного агентства Fitch Ratings и национальный рейтинг кредитоспособности «ruАА-» («Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности»), прогноз «Стабильный» - от рейтингового агентства «Эксперт РА».