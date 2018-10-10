Челябэнерго подключил к электросетям агропромышленную площадку в Чесменском районе

Энергетики подключили к электросетям производственную базу первичной переработки сельскохозяйственной продукции, расположенную на территории Чесменского муниципального района Челябинской области.

Технологическое присоединение выполнили энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) обрабатывает около 3 тысяч гектаров земли у поселка Новый Мир, выращивая зерновые, бобовые и масличные культуры. В настоящее время КФХ заканчивает строительство первой очереди семенного завода с сушильно-сортировальным комплексом и помещением для хранения семян объемом 9 тысяч тонн.

Для обеспечения электроснабжения новой площадки агропромышленного предприятия с максимальной мощностью 220 кВт энергетики «Челябэнерго» демонтировали старую трансформаторную подстанцию и построили вместо нее новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) с трансформатором мощностью 250 кВА. В настоящее время производственная база крестьянского фермерского хозяйства получает электроэнергию в полном объеме.

Все работы произведены в рамках реализации программы энергокомпании по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».