Челябинцы увеличили покупки в майские праздники более чем в два раза

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая нынешнего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, жители Челябинска и Челябинской области за это время потратили более 1 миллиарда рублей, в том числе почти 400 миллионов рублей – в супермаркетах, 134 миллиона рублей – в ресторанах и барах, 82 миллиона - на шопинг. По этому показателю Челябинск вошел в десятку среди крупных российских городов, опередив в том числе Краснодар, Самару, Казань. На первом месте находится Москва, где потратили почти 15 млрд рублей, на втором – Санкт-Петербург (5 млрд), на третьем – Екатеринбург (1,6 млрд). По сравнению с прошлым годом объем покупок челябинцев увеличился более чем в два раза.

Стали больше и траты клиентов, которые на праздниках путешествовали. Объем покупок россиян в зарубежных странах увеличился к прошлом году в 1,5 раза и превысил 5 миллиардов рублей. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10%, составив в целом по стране 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций, совершенных клиентами ВТБ – на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017-м годом.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Беларусь — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8000 тысяч рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).