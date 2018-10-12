Челябинцы выбирают товары от местных производителей

Всем известно, что после сбора плодов фруктов или овощей, они быстро теряют свои питательные и полезные вещества. Таким образом, чем быстрее вы съедите свежий помидор и яблоко, тем они будут для вас полезнее. Однако челябинцы выбирают «свои» продукты не только по этой причине.

«Местные» товары намного быстрее проходят путь от места их производства до прилавка в магазине. Сокращение логистической цепочки положительно влияет не только на свежесть продуктов, но и на экологию в целом. Ведь за счет небольшого расстояния топлива тратится меньше. Следовательно, меньше выбрасывается и парниковых газов.

К тому же, выбирая продукты местных поставщиков, челябинцы поддерживают региональную экономику, создают почву для развития местных ферм, увеличения рабочих мест, а также совершенствования местных предприятий.

Пользу продуктов местных производителей челябинцы ощутили на себе и благодаря универсамам торговой сети «Пятёрочка», которая ежедневно снабжает покупателей свежими овощами, фруктами и другой продукцией от региональных поставщиков. Обеспечить покупателей качественными, хорошо знакомыми продуктами – такую задачу ставит перед собой ритейлер.

Сегодня в южноуральских универсамах ритейлера порядка 30% всего ассортимента товаров, представленных на полках, произведены в регионе. Преимущественно это товары категории «фреш», которые и формируют ядро: последние несколько лет торговая сеть «Пятёрочка» делает упор на увеличение доли свежих продуктов с коротким сроком хранения.

За качеством всех продуктов в универсамах сети следит «директор по свежести», который регулярно проверяет товары.

Торговая сеть «Пятёрочка» постоянно расширяет сотрудничество с местными производителями и фермерами. Ставка на свежесть нашла отражение в даже логотипе торговой сети – красное яблоко с зеленым листиком.