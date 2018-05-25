Челябинск хотят сделать хабом для индийских товаров

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме озвучил представителям индийской стороны ряд предложений по расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в преддверии проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, Борис Дубровский предложил организовать прямое авиасообщение с Дели, а также открыть консульское представительство Республики Индия в Челябинске с ареалом обслуживания в масштабах всего Уральского федерального округа.

Также прозвучало предложение о создании в Челябинской области логистического центра, что позволит сделать Челябинск хабом (перепосадочным и перегрузочным пунктом) для индийских товаров, поступающих не только на российский рынок, но и на рынки сопредельных стран.

По словам главы региона, с 2017 года в 1,8 раза вырос объем импорта из Индии в Челябинскую область. Общий товарооборот с Республикой за 2017 год составил 61 миллион долларов.

«Перед своими коллегами я поставил задачу целенаправленно увеличивать товарооборот за счет экспортных поставок, и для этого у нас есть необходимая линейка товаров и технологий, - подчеркнул Борис Дубровский. - Планируем сделать начальный акцент в плане экспортной составляющей на продукции сельского хозяйства, строительных материалов, трубопроката, машиностроительной продукции. В Индии реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, в которых мы хотели бы принять участие, и уже сформировали свой пакет предложений».

Губернатор отметил, что Челябинская область установила партнерские отношения с правительством и бизнесом штатам Андхра-Прадеш, создана и действует рабочая группа. На этапе согласования находится соглашение о сотрудничестве между регионами. Борис Дубровский предложил индийской стороне локализовать фармацевтическое производство на территории Южного Урала, а также совместно развивать новые высокотехнологичных компетенций в сфере информационных технологий и связи.