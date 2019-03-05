Челябинск и Екатеринбург стали гораздо быстрее обмениваться посылками

Почта России запустила дополнительный почтовый маршрут Екатеринбург -Челябинск - Екатеринбург. Новый оптимизированный маршрут сократил сроки доставки почты и позволил осуществлять посылочный обмен между регионами в течение одного дня.

Новый маршрут обслуживает почтовым автотранспорт повышенной тоннажности и курсирует ежедневно. Его протяженность составляет 450 километров. Маршрут открыт в дополнение к существующей магистральной линии Екатеринбург - Челябинск - Уфа. Таким образом, почтовое сообщение между регионами осуществляется дважды в сутки. Адресаты в Челябинске будут получать почту из Екатеринбурга в течение одного дня. Челябинская почта, кроме адресатов в Екатеринбурге, также будет направляться транзитом в северные и восточные регионы страны.

«Пересмотр логистических схем почтовых обменов и открытие новых маршрутов направлены в первую очередь на соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, а также обусловлен ростом объемов посылочной почты, включая международный трафик», - рассказал директор Макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

На жителей Челябинской и Свердловской областей приходится около 60-ти процентов всего входящего потока международной посылочной почты в Уральский регион, что составляет свыше 16-ти миллионов международных отправлений за 2018-й год. Ежегодная динамика прироста входящего посылочного трафика из-за границы в Уральский регион составляет 30 процентов, сообщили в УФПС России по Челябинской области.