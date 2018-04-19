Челябинск получит на ремонт дорог в этом году свыше трех миллиардов рублей

«Челябинск соскучился по хорошему асфальту», - заявил сегодня, 19-го апреля, министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик. Он отметил, что в этом году асфальтных работ в южноуральской столице предусмотрено больше, чем в 2017-м.

В 2018-м году Челябинску, где в 2020-м пройдут саммиты ШОС и БРИКС, на ремонт дорог выделят свыше трех миллиардов 150-ти миллионов рублей (из четырех с половиной миллиардов, которые получит в этом году Челябинская область). Семьсот миллионов мегаполисом уже получены.

«В этом году мы защитили проект в Москве, акцент в котором сделали как раз на работы с асфальтобетонным покрытием. Вместе с администрацией города выстраиваем концепцию, - сообщил Дмитрий Микулик. - В прошлом году мы отрабатывали целый ряд рецептур асфальтобетонных смесей, которые применялись на дорогах. Перезимовали. Теперь смотрим, как каждый из рецептов себя показал».

Микулик отметил, что на следующей неделе в рамках деятельности рабочей группы министерства запланирован объезд объектов, которые ремонтировались в прошлом году, чтобы проверить их на наличие дефектов.

«Судя по предварительному визуальному осмотру, можно сказать, что все объекты, отремонтированные в Челябинске в прошлом и позапрошлом годах, находятся в рабочем состоянии, глобального кошмара абсолютно нет. Есть проблема с колодцами и ливневыми канализациями, это не входит в смету дорожных работ», - подчеркнул министр.

По его словам, реализуемый сегодня в Челябинске и области проект безопасных и качественных дорог требует более жесткого, более системного подхода к проблеме ливневок и колодцев – нельзя допустить, чтобы на уже отремонтированный объект пришли сетевики и разрыли дорогу (испортив ее) и чтобы федеральные и областные средства были потрачены впустую.

«Есть целый комплекс сетевых организаций, которые занимаются переустройством сетей и обустройством люков и колодцев, от чего могут пострадать отремонтированные дороги. На определенном этапе мне даже пришлось докладывать губернатору о сложившейся ситуации. К счастью, понимание, как совместить деятельность дорожников и сетевиков есть», - отметил Дмитрий Микулик.

Он также добавил, что эта работа требует серьезного объема денежных средств, на который бюджет не рассчитан. Тем не менее городу поставлена задача провести анализ ситуации и определить собственников всей инфраструктуры.

«Мы держим ситуацию на контроле. По договоренности администрация Челябинска должна решить вопрос синхронизации ремонта асфальта с работой сетевых организаций, - сказал Дмитрий Микулик. - Речь, конечно, о плановых работах. Когда случается аварийная ситуация (а риск есть, так как сети изношены), от раскопок на дорогах никуда не деться».

По словам министра, в прошлом году проблем со взаимодействием дорожников и сетевых организаций в Челябинске практически не возникало.

«Надеюсь, в этом году мы также останемся в рамках достигнутых договоренностей», - сказал Дмитрий Микулик.