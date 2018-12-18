Челябинская IT-компания –лидер цифрового развития России

Южно-уральская IT-компания «Интерсвязь» заявила о готовности собственной цифровой платформы проекта «Умный город», что позволит Челябинску войти в число флагманов государственной программы цифровизации городского хозяйства.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, собственная цифровая платформа — основа «Умного города» - дает возможность вести сбор и обработку всех необходимых данных о городском хозяйстве. Современные технологии помогают жителям городов экономить на платежах по услугам ЖКХ, делают комфортной городскую среду, а также дают дополнительный стимул для развития предприятиям малого и среднего бизнеса. В разработку цифровой платформы и создание на ее основе «умных» сервисов «Интерсвязь» инвестировала более 200 миллионов рублей собственных средств.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в настоящее время разрабатывает федеральную концепцию проекта «Умный город», в программу которого вошли 37 населенных пунктов, включая Челябинск. Свои разработки и материалы по проекту каждому региону-участнику необходимо предоставить до 28 декабря 2018 года.

По словам директора компании «Интерсвязь» по продуктам и инновациям Александра Трофимова, разработка концепции является важным этапом, так как подходов к реализации

«Умного города» много. В Челябинске концепция подготовлена на опыте реализации масштабных цифровых проектов. Существует чёткое понимание, что ядро платформы должно быть в руках муниципалитетов, а подрядчиками по созданию конечных взаимодополняемых сервисов смогут выступать частные компании с учетом потребности конкретных регионов. Так, в Челябинске проблема экологии сегодня актуальнее, чем в Москве. В компании «Интерсвязь» есть всё для эффективного участия в федеральной инициативе: полное покрытие сети Интернет в городе, огромные технические мощности, квалифицированные сотрудники и большое желание сделать город и регион лучшим местом для жизни. За два года «Интерсвязь» построила самую большую сеть «Интернета вещей» среди российских городов, открыла три собственных дата-центра общей площадью 800 квадратных метров, защищённых по высшему классу безопасности, запустила мобильное приложение с аудиторией более миллиона человек. Теледомофоны, «умные» парковки, оплата по системе «Город» со смартфона, автоматический сбор показаний со счётчиков, запись на приём к врачу, контроль безопасности и видеонаблюдение в домах и на придомовой территории, — всё это сервисы, которые уже сейчас работают на основе универсальной платформы «Умного города» компании «Интерсвязь». Сейчас Челябинск, опережая события, готов предоставить для федерального проекта не только концепцию, но и полноценное технологическое решение.