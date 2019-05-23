Челябинская область нацелена увеличить производство зерна и повысить урожайность зерновых культур.

С этой целью в 2019-м году проводится диверсификация посевов. Планируется в числе прочего увеличить площади, занятые масличными культурами, до 179,5 гектара, вовлечь в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, повысить плодородие почв с помощью минеральных удобрений, применить интегрированный подход к борьбе с сорняками, вредителями и болезнями сельхозкультур.

Мероприятия, призванные увеличить производство зерна, проводятся в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Челябинской области на 2017-2020 годы». Программа предусматривает погектарную поддержку на условиях софинансирования расходов областного и федерального бюджетов, поддержку приобретения элитных семян, выделение субсидий на приобретение сельхозтехники, на покупку минеральных удобрений, на вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в 2019-м году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на территории региона увеличится на 14,6 гектара и составит 1409 гектаров. В этом году запланирован сбор зерна в размере 1,79 миллиона тонн (за последние десять лет средний валовой сбор зерна на Южном Урале составлял полтора миллиона тонн).

Такую информацию Алексей Кобылин сегодня, 23-го мая, озвучил на заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике под председательством Александра Берестова.

Депутаты приняли информацию к сведению и рекомендовали министерству сельского хозяйства региона, кроме прочего, рассмотреть возможность разработки комплекса мер по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Также минсельхозу Челябинской области рекомендовано продолжить работу по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель (реализация вышеназванной программы предусматривает выделение на эти цели 30-ти миллионов рублей).