Челябинская область намерена увеличить экспорт сельхозпродукции

Предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области укрепляют связи с Китаем, принимая участие в выставках российской продукции.

Уже прошла выставка в Сиане (провинция Шэнси), сегодня идет работа на выставке в Лохэ. В середине июня откроется регулярная харбинская выставка, на которой также будут представлены предприятия Южного Урала.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский, отметивший, что Китайская Народная Республика является для нашего региона и для России в целом перспективным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Для Челябинской области особенно важно увеличить долю продовольствия в общем объеме экспорта.

«Годовой торговый оборот региона составляет около 570-ти миллионов долларов, из них импорт - 550 миллионов долларов. Все остальное - это экспорт, большую долю которого составляет продукция сельского хозяйства и переработки: мука, крупы, масложировая продукция, - сообщил Александр Раевский. - Сегодня, к счастью, нет тех запретов, которые существовали до сих пор по поставкам мяса в КНР. Челябинская область прошла необходимые процедуры и аккредитована как поставщик зерна в Китай. Эти процессы в том числе явились следствием активной работы предприятий и правительства региона в налаживании взаимодействия с Китаем».

В 2019-м году в России началась реализация национального проекта «Развитие международной кооперации и экспорта». Региональная составляющая нацпроекта на Южном Урале - проект «Экспорт продукции АПК в Челябинской области». Объема экспорта продукции АПК региона к 2024-му году должен увеличиться до 301,52 тысячи тонн, или до 292-х миллионов долларов. При этом сотрудничество с КНР будет в числе приоритетных.

Как сообщает пресс-центр минсельхоза Челябинской области, сегодня в Китай поставляется продукция челябинских предприятий: макаронные изделия, мясо всех видов, крупы, мука. Перспективные направления сотрудничества - экспорт растительных напитков, тепличной и молочной продукции, зернобобовых и масличных культур. У сельхозпредприятий региона есть разрешение на поставку в Китай пшеницы, гречихи, некоторых видов масличных, мяса птицы.

Расширение экспорта повлияло на увеличение посевов подсолнечника, рапса, льна. В 2018-м году экспорт этой продукции, в сравнении с 2017-м годом, вырос в шесть раз, и, по прогнозам, будет расти.