Челябинская область направит более 700 миллионов рублей на ремонт мостов, дорог и освещение

Три района Челябинской области получат в 2019 году более 700 миллионов рублей на ремонт дорог, мостовых переходов и наружное освещение путепроводов.

«В текущем году на продолжение ремонта дороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева выделяется более 558 миллионов», - сообщил губернатор Борис Дубровский. По этой дороге южноуральцы добираются до популярных туристических мест - к Государственному Ильменскому заповеднику, озерам Аргази, Тургояк, Увильды.

За два года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано пять километров дороги, в том числе 2 километра в 2017 году и три километра – в 2018 году. В 2019 году реконструируют еще 7 километров автодороги. Ремонт планируется завершить в 2020 году. Общий объем финансирования этих работ за четыре года превысит один миллиард рублей.

Кроме того, в этом году будут реконструированы мосты через реки Зюзелга и Сак-Елга. Оба моста находятся в плохом состоянии, их износ связан с большой автомобильной загрузкой. В рамках реконструкции сооружения будут приведены в порядок. На приведение в порядок этих сооружений будет направлено более 100 миллионов рублей.

Также выделяются средства на обустройство наружного освещения на автомобильной дороге Челябинск-Харлуши. На этом участке автодороги в течение двух лет будет установлено более 700 светильников: 571 - в 2019 году и 223 - в 2020 году.

«Наша задача - постепенно приводить все дороги регионального значения в хорошее состояние», – подчеркнул Борис Дубровский.