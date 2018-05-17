Челябинская область планирует покрыть дефицит пшеницы. И начать массово возделывать редкие для региона культуры.

Несмотря на то, что посевная в этом году из-за дождей и непогоды началась значительно позже, южноуральские аграрии уже вышли на уровень прошлого года.

Уже посеяно больше 20 процентов от запланированной нормы зерновых и бобовых культур, столько же ячменя, 16 процентов, 41 процент овса и картофеля.

Также уже посеяно 12,7 тысяч гектаров подсолнечника, 11 тысяч гектаров льна, 4 тысячи гектаров рапса. Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тысяч гектаров, что составляет по оперативным данным 22% от плана.

В лидерах посевной компании – Аргаяшский, Брединский, Верхнеуральский, Пласттовский, Агаповский и Сосновский района.

«Вся техника у аграриев есть, ГСМ они обеспечены, семена также. Осталось им только пожелать благоприятных погодных условий», - отметил начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Юрий Засыпкин.

Селяне активно возделывают подсолнечник, лён, рапс, горчицу и сою. Многие пробуют такие культуры, как нут и люпин.

В этом году увеличатся посевы зерновых культур. счёт ячменя и овса, а также за счёт увеличения посевов кукурузы на зерно. А вот площадь основной культуры – пшеницы – снизится на 29 тысяч гектаров и составит порядка 900 тысяч гектаров. Зато на Южном Урале вырастят больше других зерновых, которые востребованы для производства кормов.

«У нас большое поголовье птиц и свиней и нам необходимо фуражное зерно. Производственные площади сокращены только на зерно для производственных целей. Фуражное нам приходится возить из других регионов. Его нам не хватает. Поэтому необходимо увеличивать его валовое производство. Раз цена на зерно стала ниже, то хозяйства перешли на фуражное. Гречка, к примеру, также стала дешеветь на рынке, поэтому и тут сократили площади. Сельхозпроизводители реагируют на потребности рынка», - добавил Юрий Засыпкин.

Площади посевов в Челябинской области самые большие в Уральском федеральном округе, но будут еще расти. В регионе сейчас происходит активное вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых ранее земель.

«Много земель вовлекает в оборот. Они нужны в том числе и для выращивания пшеницы. Область – дефицитный регион по этому показателю. И вовлечение неиспользуемых земель должно помочь нам. По итогам прошлого года 40 тысяч гектаров вернули в оборот. Цель – покрыть дефицит пшеницы, чтобы мы ничего не завозили из других регионов. Сдвиги в этом плане есть, и мы достигнем результата», - отметил депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель челябинского регионального отделения "Союза садоводов России" Константин Толкачев.

Завершить посевную компанию южноуральские аграрии планируют 10 июня.