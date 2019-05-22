Челябинская область получит трансферт из федерального бюджета

Изменения в основной финансовый документ региона одобрили сегодня, 22 мая, депутаты комитета ЗСО по бюджету и налогам. Депутаты их рассмотрят 30 мая.

Законопроектом предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 30,9 миллиона рублей. Из них средства в размере 28,9 миллиона рублей пойдут на достижение результатов по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», а остальные - на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Об этом сообщает пресс-служба ЗСО.

Кроме того, за счет перераспределения предусматривается направление средств на установку остановочных комплексов в городе Челябинске направят 205 миллионов. 189 миллионов на внедрение новых систем контроля на автодорогах и обслуживание комплексных постов автоматизированной системы метеорологического обеспечения. 122 миллионов будет потрачено на капитальный ремонт фасадов административных зданий. Еще 60 с половиной миллионов направят на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту «Баландино».

Кроме того, запланировано, что 36 миллионов рублей пойдут на возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по привлечению кредитов в российских кредитных организациях на реализацию инвестпроектов по строительству загородных кварталов «Президентская деревня». А на приобретение музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области и выставочного оборудования для проведения выставочных проектов – 35,4 миллиона.

Законопроект внесён в областной парламент врио губернатора Челябинской области и будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшем заседании 30 мая.