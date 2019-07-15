Челябинская область расширит список получателей компенсации за цифровые приставки

Челябинская область планирует расширить список льготников, кто сможет получить компенсации на приобретение цифровых приставок и антенн.

С такой инициативой выступил оперативный штаб по цифровому телевидению, который возглавляет первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

В настоящее время право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также малообеспеченные южноуральцы (чей доход ниже прожиточного минимума).

«Единовременная выплата предоставляется в размере понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 1 тысячи рублей, - пояснил председатель комитета по социальной политике Заксобрания области Александр Журавлев. - Жители 142 населенных пунктов Челябинской области, где нет цифрового телесигнала, получат компенсацию в пределах 6 тысяч 500 рублей, так как им придется покупать спутниковое оборудование». В 2019 году в областном бюджете на реализацию данной меры социальной поддержки населения предусмотрено 299 миллионов 229,5 тысячи рублей

Планировалось, что за выплатами обратятся 258 тысяч южноуральцев. «На сегодняшний день за выплатами в органы социальной защиты населения обратились 825 граждан», - пояснила и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. Им возмещены затраты за приобретение и установку 11 комплектов спутникового оборудования и 814 цифровых приставок и антенн из областного бюджета на сумму 873,2 тысячи рублей».

Оперативный штаб предложил расширить перечень льготников, имеющих право на получение компенсации за цифровые приставки и антенны.

На данный вид субсидии смогут претендовать еще пять категорий льготников: инвалиды по слуху, нуждающимся в телевизорах с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; труженики тыла; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.

Кроме того, планируется расширить и список претендентом из числа малоимущих граждан. предлагается предоставлять компенсации семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума.

Эти предложения депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрят уже в августе.

До отключения аналогового вещания остается три месяца. «Призываю жителей Челябинской области заранее подготовиться к переходу на цифровое вещание. Сейчас для этого самые комфортные условия – волонтёры более свободны, «горячая линия» работает в спокойном режиме, в торговых точках нет ажиотажа на цифровые приставки. После 14 октября ожидается объективное увеличение нагрузки по всем направлениям», - обратился к южноуральцам министр информационных технологий и связи области Александр Козлов.

Напомним, аналоговое телевидение в Челябинской области отключат 14 октября 2019 года. В Челябинской области депутаты Законодательного собрания приняли в ноябре 2018 года закон, позволяющий льготным категориям населения возместить затраты на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения – антенн и приставок.

Цифровое телевидение распространяется бесплатно и за его просмотр не взимается никакой абонентской платы. Стоимость приставок начинается от 700 рублей, антенн – от 300 рублей.

Для тех, кто купил цифровую приставку, но не может самостоятельно ее подключить, работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание – 8-800-220-20-02. Специалисты проконсультируют по подключению оборудования или примут заявку на помощь волонтеров.