Челябинская область расширяет экспорт сельхозпродукции в страны Азии

Аграрии Челябинской области увеличат поставки сельхозпродукции в страны Азии.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на заседании комитета Законодательного собрания по аграрной политике, на сегодня значительная доля южноуральской продукции вывозится в другие регионы России и за рубеж. В условиях достигнутого уровня самообеспечения губернатор поставил перед аграриями задачу по поиску новых рынков сбыта. «Министерство продолжает работу по укреплению существующих торгово-экономических связей с Казахстаном и Республикой Беларусь, выстраиваются отношения с Южной Кореей, Ираном, Киргизией, Узбекистаном, Чешской Республикой, в особом приоритете – сотрудничество с Китаем и в целом со странами Азии», - отметил Кабылин.

Министр пояснил, что увеличению экспорта продукции в Китай способствовала работа по привлечению федеральных субсидий на перевозку продовольственной продукции до пунктов перехода границы в Бурятии и Забайкальском крае.

В 2018 году южноуральские предприятия, производящие растительное масло, муку, крупы, макаронные изделия, готовы увеличить экспорт на этом направлении на 20%. Федеральный центр уже увеличил в пять раз по сравнению с прошлым годом объём субсидий, которые будут направлены на эти цели - со 100 миллионов до 500 миллионов рублей и готов расширить перечень субсидируемых направлений.

Свою продукцию в Китай намерены поставлять ОАО «Макфа», ООО «Сигма», ЗАО «КХП «Злак», ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО "Ресурс", ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-СИТНО", ЗАО "Магнитогорский хлебокомбинат". Кроме того, планируется работа с предприятиями, выпускающими кондитерские изделия, безалкогольные напитки и минеральную воду, специи. Планируемый объем субсидий на 2018 год составит 38,85 миллиона рублей.

Минсельхоз области предложил также внести в постановление правительства РФ маршрут поставок в КНР через ТЛК «Южноуральский». Будет осваиваться и еще одно новое направление движения продукции в Китай - через Казахстан, а именно через международный центр приграничного сотрудничества для беспошлинной торговли Хоргос, в котором Челябинская область планирует заявить своего представителя.