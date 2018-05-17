Челябинская область, РФ и «Интерпак-М» заключат специальный инвестконтракт

Челябинская область и Российская Федерация заключили специальный инвестиционный контракт с ООО «Интерпак-М». Компания планирует создать производственный комплекс по выпуску полимерных изделий и мягких контейнеров.

Соответствующее решение было принято на межведомственной комиссии Минпромторга РФ, которую возглавляет заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков,

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, контракт заключается на восемь лет. Реализация пройдет в 4 этапа. За это время будет разработан и согласован проект, приобретено и введено в эксплуатацию технологическое оборудование, построено здание производственного комплекса, подключены коммуникации. Средний срок службы приобретенного оборудования для производства составит 20 лет, срок службы построенных зданий – 50 лет. Прибыль от производства появится в 2020 году, выпуск первой продукции запланирован в 2019 году.

«Для Южного Урала этот проект даст возможность увеличить сумму налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, – отметил губернатор Борис Дубровский. - Также в регионе будет создано современное предприятие по производству промышленной полимерной упаковки, которая востребована в разных областях. Кроме того, проект будет способствовать развитию ряда смежных отраслей».

По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, объем инвестиций проекта составит не менее 828 миллионов рублей, будет создано 200 новых рабочих мест. За период реализации проекта объем налогов, планируемых к уплате, составит 367 миллионов рублей.

Вырастут и объемы производимой продукции для экспорта. В 2019 году ООО «Интерпак-М» экспортирует 190 тонн своей продукции, в 2020 году – 507 тонн, 2021 году – 764 тонны, в 2022 и последующих годах – 985 тонн.