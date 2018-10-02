Челябинская область сумела по-настоящему заинтересовать Японию

Презентация инвестиционного потенциала Челябинской области в Японии (южноуральскую делегацию возглавил губернатор Борис Дубровский) собрала представителей более сорока компаний. Это подтверждает высокую заинтересованность бизнеса Страны восходящего солнца в налаживании сотрудничества с Южным Уралом.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, одна из ключевых встреч после презентации состоялась с представителями крупной японской корпорации MITSUI & CO., LTD.

Насыщенная программа визита включила работу нескольких секций в городах Токио и Осака. Делегации Южного Урала оказали очень теплый прием.

Презентация инвестиционного потенциала Челябинской области, которую в Токио провел лично глава региона Борис Дубровский, являлась одной из главных целей рабочей поездки. Презентацию организовала японская ассоциация РОТОБО.

«Один из ключевых проектов, на который делает ставку наш регион - это строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск - Екатеринбург». И мы заинтересованы в опыте японских компаний в этой сфере», - отметил Борис Дубровский.

Затем первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов презентовал японским бизнесменам компании, вошедшие в состав делегации Челябинской области. В их числе – предприятия, работающие в сферах машиностроения, электротехнической, химической и пищевой промышленности, информационных технологий и инжиниринга. Представители южноуральских компаний впоследствии смогли провести В2В-переговоры с возможными японскими партнерами и наметить пути сотрудничества.

Параллельно часть официальной делегации Челябинской области во главе с губернатором отправилась на встречу с представителями одной из крупнейших японских торговых корпораций MITSUI & CO., LTD.

«Компания MITSUI & CO., LTD активна в области электроэнергетики, машиностроения, пищевой, текстильной промышленности и в других отраслях. Ее представители рассказали об инвестиционных проектах, которые реализуют на территории Российской Федерации. Они выразили заинтересованность в сотрудничестве с Челябинской областью. Губернатор Борис Дубровский определил направления, в которых для региона привлекательна совместная работа. Это аквакультура, машиностроение, переработка свинины и курицы, освоение Суроямского месторождения, а также робототехника. Сейчас наша область готовит приглашение японским бизнесменам ознакомиться с потенциалом нашего региона на месте», - рассказал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в прошлом году составил $38,3 миллиона (119,3 процента к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт - $19,4 миллиона (84,3 процента), импорт – $18,9 миллиона (увеличился более чем в два раза).

Товарооборот области с Японией за первое полугодие этого года составил $21,8 миллиона (167 процентов к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт – $7,4 миллиона (80,4 процента), импорт - $14,4 миллиона (увеличился почти в четыре раза).