Челябинская область устремилась к историческому максимуму бюджета

Челябинская область продолжает наращивать доходную часть бюджета и становится все ближе к историческому максимуму по расходам.

Сегодня, 26 апреля, депутаты Законодательного собрания области утвердили поправки в региональный бюджет, которые увеличивают доходы на 1,4 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федеральной казны.

Из этих денег 800 миллионов предназначены для расселения жителей магнитогорского дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа.

Более 590,1 миллиона рублей выделено из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников предусмотрено 6,5 миллиона рублей.

Кроме того, Челябинская область получит из резервного фонда Правительства РФ 5,7 миллиона рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, также 986,20 тысячи рублей – на совершенствование системы оказания медицинской помощи.

Еще пять миллионов выделено на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культурная среда». Из средств пенсионного фонда России региону направят 506,4 тысячи рублей на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Также законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями.

На благоустройство общественных территорий административного центра Челябинской области выделено 737,6 миллиона рублей, на капремонт, ремонт и содержание муниципальных автодорог 500 миллионов рублей, на софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда 147,5 миллиона рублей. Помимо этого, 122,6 миллиона рублей пойдет на ремонт здания крытой конькобежной дорожки с искусственным льдом в Ледовом Дворце «Уральская Молния».

Дополнительно на предоставление жилых помещений по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в целях соблюдения условий софинансирования из федерального бюджета выделено 80 миллионов, на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 55 миллионов.

«Врио губернатора (Челябинской области Алексей Текслер – прим. ред.) прислушался к предложениям и просьбам депутатов Законодательного собрания и часть из них вошло в проект закона», - отметил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

С учетом изменений уточненные параметры областного бюджета по доходам составят 177 миллиардов 832,4 миллиона рублей; по расходам – 193,3 миллиарда рублей (максимум был 200 миллиардов). Дефицит остается без изменений – 15 миллиардов 493,6 миллиона рублей.