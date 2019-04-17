Челябинская область увеличила софинансирование региональных авиаперевозок

Правительство Челябинской области направит дополнительные ресурсы на субсидирование выпадающих доходов авиаперевозчикам, выполняющим региональные перевозки пассажиров.

Соответствующее решение было принято 17 апреля на заседании регионального кабинета министров после доклада и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова.

Государственная программа «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области» была разработана и принята в конце 2018 года. В рамках программы осуществляются перевозки пассажиров по 9 авиамаршрутам из Челябинска в города: Казань, Самара, Ростов, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Краснодар, Минеральные воды.

«В связи с приоритетом необходимости привлечения средств федерального бюджета на развитие авиаперевозок из аэропорта города Челябинска принято решение о перераспределении средств по государственной программе», - пояснил Александр Филиппов.

Изначально при формировании программы планировалось, что субсидирование авиаперевозок в регионе будет осуществляться по двум видам. В первом случае область сама выбирает приоритетное направление и сама его финансирует. На эти цели было предусмотрено 73 миллиона рублей.

По второму направлению финансирование предусматривалось из двух источников - федерального и регионального бюджетов. По этому направлению было предусмотрено софинансирование со стороны федералов в сумме 176 миллионов рублей. Но регион направил заявку на 248 миллионов рублей (с учетом, что, как правило, выделяется денег чуть меньше). Федерация одобрила всю запрошенную сумму и потребовалась корректировка областной части софинансирования. Было принято решение перераспределить на эти цели средства, предусмотренные по первому направлению, на второе направление. Дополнительно будет выделено на софинансирование 72,4 миллиона рублей.

«Это важное направление. Надо работать над ростом пассажиропотока в нашем аэропорту. Закончится реконструкция и надо усиливать межрегиональное взаимодействие, чтобы люди летали не только в Москву и в Санкт-Петербург, но и по другим направлениям», - отметил врио губернатора Алексей Текслер.