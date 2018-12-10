Челябинская «Территория бизнеса» может быть растиражирована по всей стране

Челябинск в третий раз стал площадкой федерального уровня, объединив представителей федеральной и региональной власти, руководителей институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, экспертов и представителей бизнес сообществ. Как подчеркнул замминистра экономразвития РФ Вадим Живулин, Челябинск выбран местом проведения VIII Всероссийской конференции поддержки малого бизнеса именно потому, что регион является лидером по поддержке малого и среднего предпринимательства и здесь сформирован соответствующий опыт и компетенции.

Конференция, темой которой стало «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», стартовала сегодня, 10 декабря, в конгресс-отеле «Малахит». Ее открыли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и Вадим Живулин.

Как отметил Борис Дубровский, Челябинской области удалось первой в стране реализовать сервисную модель поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна». Был создан многофункциональный центр «Территория Бизнеса», который объединил на одной площадке все действующие в регионе институты поддержки бизнеса. На сегодня суммарно оказано 43 тысячи услуг начинающим и действующим предпринимателям. Проект рекомендован министерством экономического развития РФ к тиражированию другим регионам. На сегодняшний день концепцию уже удалось реализовать в 11 регионах страны.

С видеообращением к участникам Всероссийской конференции выступил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем Указе поставил амбициозные задачи по увеличению занятости в малом бизнесе и повышению его роли в экономике. Уже подготовлен нацпроект, который охватывает блок решений (от создания предприятия до преодоления барьеров). Предусмотрен механизм поддержки малого бизнеса.

«В рамках работы конференции надо наметить единую траекторию для реализации нацпроекта, чтобы уже в апреле-марте 2019 года провести первый анализ, понять, какие действия приводят к позитивной динамике, а какие нет», – отметил в Максим Орешкин.

Конференция будет проходить в течение трех дней. Как рассказал Вадим Живулин, планируется обсудить как работает инфраструктура поддержки в целом в России, обозначить планы и задачи на последующие годы. «Нам важно скоординировать совместную работу и понимать, как мы будем двигаться», – отметил Вадим Живулин. Кроме того, Челябинская область поделится накопленным опытом по поддержке малого и среднего бизнеса.

Борис Дубровский подчеркнул, что в Челябинской области в малом бизнесе занято около 390 тысяч человек. И их численность постоянно растет. «И мы делаем все для содействия инициативным граждан по открытию своего дела», - констатировал губернатора. В 2018 году финансовую поддержку через «Территорию бизнеса» получили 125 предприятий области на сумму 882 миллиона рублей, что значительно выше показателя прошлого года (5 предприятий на 64 миллиона рублей). Развивается как гарантийная поддержка. С момента создания Центра предоставления гарантий выдано около 1900 поручительств на сумму более 5,5 миллиарда рублей. Привлечено кредитных средств – 12 миллиардов рублей. «Безусловно, мы продолжим использовать и совершенствовать региональные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса», - заверил Дубровский.

Сегодня участники конференции будут работать на пяти площадках, где будут организованы секции «Популяризируй», «Улучшай», «Объединяй», «Создавай», «Расширяй».

Итогом встречи станет защита региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».