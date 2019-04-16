Челябинские банки активно включились в процесс поддержки малого бизнеса

Безусловный трендом 2019 года, по мнению экспертов банковского рынка, является расширение сотрудничества банков и предприятий малого бизнеса. Процесс выгоден для всех: банки получают новых клиентов, бизнес – возможности для старта и последующего развития, государство – рост реального сектора экономики.

Как отметила директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж Банка «НЕЙВА» Татьяна Стерлина, банки на Южном Урале и в других российских регионах используют два основных инструмента поддержки малого бизнеса. Один из них – кредитование с льготными условиями, и объем таких кредитов в области, по данным игроков рынка, вырос примерно на треть по итогам 2018 года. Второй – создание условий, при которых начинающий предприниматель может серьезно сэкономить на открытии счета, так называемые «расчетные каникулы».

Так, в начале 2018 года Банк «НЕЙВА» запустил акцию для бизнеса под названием «На старт!». Она направлена на молодые компании (в том числе ИП и физлица, занимающиеся частной практикой согласно требованиям законодательства) со сроком регистрации не более полугода, пока не имеющие счета в банке. При открытии счета с тарифным пакетом «Базовый», клиент в рамках акции получает бесплатное обслуживание расчетного счета в течение шести месяцев, корпоративную карту Visa Business для круглосуточного доступа к средствам на счету, бесплатное подключение и сопровождение Интернет-банка («Банк-Директ»), мобильного приложения для бизнеса, а также оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. Акция оказалась крайне востребованной – через нее счета в Банке «НЕЙВА» за год открыло порядка 20% корпоративных клиентов.

«Фактически, это каждая пятая компания, ставшая нашим клиентом, – комментирует Татьяна Стерлина. – Причем 95% открытых счетов – активные клиенты, регулярно совершающие платежи. Показатель крайне высокий. В текущем году, оценив результаты, мы приняли решение о продлении акции. Мы видим, что в стране есть много желающих работать, заниматься собственным делом, создавать новые продукты и рабочие места. Как только появляются хорошие условия для старта бизнеса, число компаний сразу начинает расти».

Отметим, согласно официальной статистике, в 1 квартале текущего года число новых компаний в Уральском регионе выросло почти на 20%, с 90,7 до 108,3 тысячи.