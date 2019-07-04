Челябинские изобретатели создали новый вид отопительной системы

Компания "Солар"из Челябинска вместе с чешскими партнерами развивает проект в сфере ЖКХ – новую отопительную систему с использованием солнечной энергии.

В 2017 году «Солар» выиграла грант в размере 14 миллионов рублей от фонда содействия инновациям. Сейчас проект уже на второй стадии – разработчики проверяют систему в действии. Около года будут длиться испытания для того, что понять, как система переносит разные погодные условия и сезоны.

Система гибридная. Это значит, что она работает как от солнечных батарей, так и от центральной системы отопления. Энергия солнца накапливается и помещение можно прогревать даже когда центральное отопление уже или еще не работает. Система особенно актуальна в летний сезон отключения горячей воды, так как она нагревает воду в трубах, если нужно. К тому же, альтернативная энергия помогает экономить средства жителей.

Тестирование изобретения челябинская компания начала с себя, установив опытный образец на крыше здания, в котором находится.

За состоянием системы специалисты следят с помощью специального приложения на смартфоне.

Отметим, что Челябинская область находится в ТОП-10 регионов России по количеству выигранных грантов и от фонда содействия инновациям. По полученным средствам в программе «Коммерциализация» наш регион в тройке лидеров.