Челябинские предприятия группы «Мечел» посетил министр природных ресурсов и экологии РФ

Челябинские предприятия промышленной площадки Группы «Мечел» посетили с рабочим визитом министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Целью посещения стал осмотр объектов, подлежащих модернизации в рамках действующей экологической программы компании.

В состав делегации также вошли: первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, руководитель Росприроднадзора РФ Амирхан Амирханов, председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Николай Валуев, руководитель Управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников и другие представители государственных органов региона. Делегацию встречали председатель Совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

В рамках визита на завод «Мечел-Кокс» делегация осмотрела модернизируемые объекты: пекокосовый блок №4, бензольное отделение в цехе улавливания №1 и коксовую батарею №7. Техническое перевооружение позволит сократить выбросы в атмосферу при производстве кокса. Общая сумма инвестиций Группы «Мечел» в модернизацию предприятия с 2006 года составила 4,9 млрд рублей, в том числе на природоохранные мероприятия направлено 1,3 млрд.

В программу визита вошел крупный производственный участок предприятия «Мечел-Материалы» – помольно-смесительный комплекс. Здесь производятся минеральные добавки для придания прочности строительным смесям, асфальту и бетону. Основным сырьем комплекса является доменный шлак Челябинского металлургического комбината – объем переработки составляет около 5 млн тонн сырья в год. Технология позволяет перерабатывать отходы металлургического производства и повышать его экологичность.

Также делегация ознакомилась с очистными сооружениями универсального рельсобалочного стана Челябинского металлургического комбината. Цех, где производятся рельсы и балка, оснащен современным комплексом аспирационных систем и замкнутым циклом водоснабжения. Представители ЧМК рассказали о модернизации комбината, на которую с момента вхождения предприятия в Группу «Мечел» было инвестировано более 70 млрд рублей, в том числе 5 млрд – на природоохранные мероприятия.

«На «Мечеле» мы посмотрели производство. Конечно, компания запланировала много мероприятий на будущее по внедрению природоохранных технологий и кое-какие объекты здесь уже построены и функционируют. Знаете, у нас есть 12 городов, которые вошли в список тех, где мы должны улучшить экологическую ситуацию, связанную, в первую очередь, с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Такая работа нам предстоит. Нужно сказать, что компании, в том числе «Мечел», понимают свою ответственность. Никто не пытается уклониться и сказать, что у них сегодня нет возможности этим заниматься», – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.