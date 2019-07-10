Челябинские ревизоры проверят МКУ «Городская среда» Челябинска, где был отправлен в отставку руководитель

МКУ «Городская среда» Челябинска, где на днях был отправлен в отставку руководитель, проверят аудиторы Контрольно-счетной палаты города.

С соответствующей просьбой к КСП обратилась временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова. Ревизоры уже начали проверку в муниципальном учреждении, рассказала глава на состоявшейся сегодня, 10 июля, большой пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе Наталья Котова предложила руководителю МКУ «Городская среда» Сергею Шумакову добровольно уйти в отставку. Причина – ненадлежащее исполнении им должностных обязанностей. Новым начальником назначен бывший сотрудник силовых структур Александр Грязев.

По словам главы, в муниципальном учреждении будет проверена вся бухгалтерская документация. Вполне вероятно, что теперь уже бывший руководитель «Городской среды» допускал финансовые злоупотребления. Есть данные, что за расположение нестационарных объектов предприниматели платили в разы большую сумму, чем было предусмотрено. Большая часть средств оседала в карманах начальника.

Но это пока еще только версия, которая требует документального подтверждения. Этим, в том числе, и займутся ревизоры.

После того, как проверка завершится и будет подготовлен акт по ее результатам, будут приняты соответствующие меры. Если нарушения будут выявлены, то все материалы отправят в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. «Если мы не были объективны, то изменим подход», - уточнила Наталья Котова.