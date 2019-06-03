Челябинский цинковый завод увеличивает вложения в охрану труда

С 51,23 до 54 миллионов рублей увеличит в 2019 году по сравнению с 2018 годом вложения в мероприятия, направленные на улучшение условий труда, входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ПАО «ЧЦЗ», дипломами и премиями награждены самые добросовестные уполномоченные завода по охране труда, чей вклад по итогам 2018 года оказался наиболее существенным. У конкурсантов проверили ведение документации, внедренные предложения по охране и улучшению условий труда. Также учитывались показатели травматизма и безопасности в структурном подразделении, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и систематичность информационно-разъяснительной работы.

По итогам года наилучшие результаты в области охраны труда показали вельц-цех, служба технического контроля, сернокислотный цех и цех «Комплекс электролиза цинка». Представители этих подразделений получили дипломы победителей. Наград удостоены электромонтеры Федус Ахияров, Александр Нечаев и Максим Заложных, контролер продукции цветной металлургии Ольга Галимзянова. Также профком ПАО «ЧЦЗ» поощрил наиболее активных цеховых уполномоченных. Ими стали плавильщик Александр Животворев, электромонтер Георгий Самарин, машинист компрессорных установок Сергей Николаев, обжигальщик Иван Герман и водитель погрузчика Николай Афанасенко.

Среди наиболее значимых мероприятий Челябинского цинкового завода в области охраны труда — плановый медосмотр работников и приобретение медикаментов, ремонт аспирационной системы в гидрометаллургическом цехе, приобретение средств индивидуальной защиты, информационная работа. Все мероприятия, предусмотренные соглашением по охране труда на 2018 год, выполнены в полном объеме.

По словам начальника управления охраны труда Челябинского цинкового завода Дмитрия Кустова, основная цель работы – добиться нулевого травматизма и предотвратить развитие профессиональных заболеваний. В результате регулярных и качественных медосмотров работников удается выявлять на ранней стадии профзаболевания. На предприятии непрерывно улучшаются условия труда, максимально снижается вредность на рабочих местах.