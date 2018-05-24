Челябинский филиал Россельхобанка предлагает памятные подарки для выпускников

С 15 мая по 15 июня включительно Челябинский филиал Россельхозбанка снижает цены на серебряные монеты «Подарок: Бабочка» и «Подарок: Цветы», выполненные в техниках «Гжель» и «Жостово».

Монету Бабочка можно подарить выпускникам, как символ признания их успехов в учебном году и на удачу в будущем. Монета Цветы станет прекрасным подарком на память педагогам.

Обе монеты выполнены в наивысшем качестве чеканки из серебра 925 пробы, имеют оригинальные рельефные рисунки, с использованием новых технологий чеканки, выполнены в техниках традиционных русских росписей: гжель, жостово, палех, хохлома.

По желанию клиентов монеты можно упаковать в подарочные футляры, каждый экземпляр имеет сертификат подлинности. Монеты представленной серии – замечательный памятный подарок, который не утратит с годами своей ценности.

Ознакомиться с полным ассортиментом и приобрести монеты можно во всех офисах продаж Челябинского филиала Россельхозбанка. Информация по телефону + 8 (351) 749-08-46 или на официальном сайте банка.