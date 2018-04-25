Челябинский филиал Россельхозбанка приглашает южноуральцев на день открытых дверей

Челябинский филиал Россельхозбанка 26 апреля приглашает южноуральцев на день открытых дверей южноуральцев.

Сотрудники банка совместно с партнером мероприятия – ООО "СК "ЛЕГИОН" расскажут, как выгодно купить квартиру в одном из лучших жилых комплексов Челябинска - Ньютон, как оформить ипотечный займ на специальных условиях или семейную ипотеку на льготных условиях.

«С каждым днем все больше южноуральцев изъявляют желание жить в новом жилищном комплексе Ньютон, но считают, что это им не по карману. Наше совместное с партнером мероприятие даст возможность всем желающим получить комплексную информацию о возможности приобретения желаемого объекта от застройщика и на специальных условиях и возможности ее приобретения в кредит от Россельхозбанка», - сказала начальник отдела по развитию партнерского канала Челябинского филиала РСХБ Лилия Каркишко.

День открытых дверей пройдет в центральном офисе Россельхозбанка с 14 до 19 часов по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26 А.